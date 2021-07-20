Россиянам объяснили, кого и почему могут не выпустить за границу

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Отпуск за границей может сорваться из-за долгов, сообщила эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.

По ее словам, исполнительное производство может стать причиной того, что россиянина могут развернуть прямо на границе.

"Исполнительные производства – это не только банковские задолженности, это и штрафы, и алименты, и услуги ЖКХ", – рассказала Пожарская в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснила, что уровень финансовой сознательности многих граждан все еще находится на низком уровне, поэтому некоторые даже не задумываются о том, что долги могут помешать им выехать за границу.

"Существует определенный процент потребителей-экстремистов, которые считают, что они не обязаны обслуживать свои долговые обязательства", – подчеркнула Пожарская.

Специалист порекомендовала перед покупкой билетов посмотреть на сайте Федеральной службы судебных приставов информацию о задолженностях, чтобы убедиться в отсутствии исполнительного производства.

Также, планируя поездку, нужно проверить свою кредитную историю, посоветовала Пожарская.

Ранее об увеличении количества процедур банкротства среди физлиц сообщали в консалтинговой компании GRM. Специалисты полагают, что сложившаяся ситуация связана с ухудшением платежеспособности населения из-за пандемии, а также принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента решения проблемы неплатежеспособности физлица.