Количество банкротств среди физлиц увеличилось вдвое за полгода

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Количество банкротных процедур среди физических лиц увеличилось почти вдвое за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию GRM.

"Прирост количества процедур за первое полугодие 2021 года к аналогичному периоду прошлого года составил 80%", – рассказали в компании.

Так, количество банкротных процедур в текущем году составило 105,9 тысячи, а годом ранее этот показатель равнялся 58,7 тысячи. В GRM прогнозируют снижение темпа прироста, который к концу года составит 65–70%.

Специалисты полагают, что сложившаяся ситуация связана с ухудшением платежеспособности населения из-за пандемии, а также принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента решения проблемы неплатежеспособности физлица.

Между тем вдвое увеличилось и число процедур банкротства среди юридических лиц: в этом году их уже совершили 25,7 тысячи, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 12 тысяч. В компании считают, что это связано не только с тяжелой экономической обстановкой, но и со снятием моратория на банкротства 7 января 2021 года. Кредиторы должников стали чаще инициировать обращения в арбитражные суды, чего не могли сделать до этого.

Ранее Конституционный суд РФ признал статью 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) не противоречащей основному закону страны. Теперь норма при соблюдении ряда ограничений не препятствует снятию исполнительского (имущественного) иммунитета – запрета на изъятие у должника единственного жилья, если оно не является предметом залога.

При этом уточняется, что в случае изъятия единственного жилья должнику следует предоставить жилье в границах того же населенного пункта на основании договора соцнайма, площадь которого будет не меньше соответствующих нормативов.

