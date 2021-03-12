Эксперт рассказал о судьбе кредитов и вкладов после отзыва лицензии у банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов рассказал Москве 24, что происходит с вкладами и кредитами клиентов после отзыва лицензии у банка.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Форбанка и банка "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ). Решение связано с нарушениями со стороны обеих финансовых организаций федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

"Процедура по решению ситуации с отзывом лицензии у банка существует уже много лет. Есть система страхования вкладов под патронажем Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В случае отзыва лицензии у банка АСВ будет выплачивать его клиентам вклады на сумму до 1,4 миллиона рублей. В этой ситуации деньги возвращают без проблем", – объясняет Бадалов.

АСВ выбирает банк-партнер, через который начнет возвращать людям деньги, продолжает эксперт. Всю информацию о выплатах вкладчики могут узнавать на сайтах АСВ и банка, у которого отозвали лицензию.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Если вклад больше 1,4 миллиона рублей, здесь дела обстоят чуть хуже. К сожалению, не так много вкладчиков в такой ситуации получают свои деньги назад.

"Люди с вкладами выше 1,4 миллиона рублей возвращают их в рамках общей процедуры ликвидации кредитной организации. После того как юрлицо признается банкротом, назначается конкурсный управляющий. Он будет реализовывать все имущество и активы банка. Потом из этих денег в порядке очереди удовлетворения требований кредиторов вкладчикам возвращают их средства. К сожалению, в этой ситуации невысокий процент удовлетворения требований клиентов", – говорит собеседник Москвы 24.

По оценке АСВ, задолженность Форбанка перед клиентами составляет 3,3 миллиарда рублей, ССтБ – 89,4 миллиона рублей. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Выплаты клиентам должны начаться не позже 26 марта.



Специальной системы оповещения клиентов об отзыве лицензии у банка не существует, предупреждает Бадалов. Поэтому всю информацию нужно узнавать самому на сайтах ЦБ и банка с отозванной лицензией, в отделениях финансовой организации или из СМИ. Право получить свои деньги у АСВ у вкладчика бессрочное, отметил эксперт. Более того, если самого вкладчика не стало, за средствами могут обратиться его родственники.

"Я бы посоветовал хранить деньги в одном банке на сумму не более 1,4 миллиона рублей. Все, что выше, – не стоит рисковать. 1,4 миллиона рублей – это максимальная сумма покрытия в рамках одной кредитной организации. То есть если у вас в 10 банках по 1,4 миллиона рублей и у всех разом отозвали лицензию, АСВ выплатит вам всю сумму по каждому банку. А когда вы кладете деньги свыше 1,4 миллиона в один банк, то можете потерять все", – советует кандидат экономических наук.

Если в банке с отозванной лицензией у клиента был кредит, то обязательства по нему не сгорают, подчеркнул Бадалов. В этой ситуации заем передается или продается другой финансовой организации. Ее выбирает временная администрация банка, которая состоит из представителей ЦБ и АСВ.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Главное, что кредит передается в другую организацию на тех же условиях, на которых был заключен изначально. Внесение изменений невозможно. С этой точки зрения заемщикам не о чем беспокоиться.

Важно, что после отзыва лицензии у банка он продолжает функционировать под руководством временной администрации еще примерно полгода. Все это время можно продолжить гасить там кредит, отметил эксперт.

"Заемщик теоретически может и не узнать, что банк ликвидирован. Например, если он физически не посещает офис, а гасит кредит дистанционно по реквизитам. Но, даже если это так и продолжится, деньги не будут уходить в пустоту. Просто эти счета передадут АСВ или Центробанку. Ситуаций, что человек не знал об отзыве лицензии у банка, а потом оказалось, что он должен в 10 раз больше, не бывает. АСВ и ЦБ это жестко контролируют", – подчеркнул Бадалов.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев предрек россиянам новые проблемы с кредитами. По его словам, число граждан с просроченными потребительскими кредитами в этом году может вырасти еще на 6%.