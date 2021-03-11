Эксперт предрек россиянам новые проблемы с кредитами

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В России число граждан с просроченными потребительскими кредитами в этом году может вырасти еще на 6%. Такое мнение выразил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, в стране в 2021 году число должников может достичь 5,8 миллиона человек.
Мехтиев отметил, что прошлый год оказался достаточно тяжелым для граждан, имеющих кредиты. В период пандемии каждый второй заемщик имел проблемы с погашением долга.
Говоря о закредитованности граждан России в целом, специалист отметил, что данный термин достаточно индивидуальный и напрямую зависит от уровня дохода.
"Например, отдавать 50% дохода на погашение обязательств по двум-трем кредитам при зарплате в 20 тысяч равно выходу на просрочку, однако при высоком уровне дохода такая нагрузка вполне приемлема", – пояснил Мехтиев.
Эксперт выразил мнение, что причин для беспокойства со стороны регулятора в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Согласно данным ЦБ, большинство клиентов российских банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан снижается.
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