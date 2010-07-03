Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

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Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента, сообщает РБК.

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова указала на то, что зафиксированный уровень кредитования можно назвать самым высоким как минимум с июля 2012 года. В презентации также было указано, что общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года. Она растет за счет необеспеченного потребительского кредитования.

По словам Даниловой, в 2019 году российские банки смягчали стандарты выдачи кредитов. ЦБ также обращает внимание на резкий рост одобрения кредитов клиентам, у которых обязательства превышают 80 процентов доходов. Во втором квартале 2019 года доля таких сделок превысила 11 процентов.

В ЦБ также зафиксировали рост просрочки по кредитам на ранних сроках. Уровень рисков по выдачам в первом квартале 2019 года превысил уровень аналогичных отрезков 2017 и 2018 годов.

Исследование Банка России показало, что на данный момент кредиты есть у 39,5 миллиона человек, или более чем у половины работающих граждан страны. При этом лишь 10,6 процента занятых в экономике людей взяли ипотечные кредиты.

Согласно данным ЦБ, большинство клиентов российских банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан снижается.

31 октября стало известно о снижении Сбербанком ставок по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Теперь базовая ставка составляет 9,3 процента.