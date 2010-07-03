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Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Об этом сообщил ТАСС по итогам встречи между главой банка Германом Грефом и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3 процента. По субсидированным застройщикам – 7,3 процента, для молодых семей - это 8,8 процента", – заявил Греф.

По словам руководителя Сбербанка, особую роль в системе играет субсидирование ставок государством. На сегодняшний день средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5 процентов. Герман Греф уточнил, что перспективы у отрасли хорошие, в том числе за счет падения темпов инфляции.

Руководитель Сбербанка также рассказал, что до конца 2019 года организация превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 миллиардов рублей. Перспективы в данной отрасли также хорошие, поскольку в Сбербанке считают, что перевыполнят план на 60 миллиардов рублей уже в 2020 году.

Герман Греф уточнил, что портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Сбербанке вырос на 13 процентов при общем объеме кредитов в 1,5 триллиона рублей.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, какие условия позволят компании снизить ставку по ипотечным кредитам для домов, которые строятся за счет средств с эскроу-счетов. Услуга кредитования жилья по ставке от 1 процента будет доступна для застройщиков-партнеров Сбербанка.