Московским бизнесменам снизили ставку поручительства по банковской гарантии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский гарантийный фонд снизил ставку поручительства по банковской гарантии для малого и среднего бизнеса до 0,5% годовых. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Столичный фонд содействия кредитованию малого бизнеса выступает поручителем для владельцев малых и средних предприятий и тем самым облегчает бизнесменам работу с банками. Отмечается, что с начала года предприниматели получили кредиты на сумму более 18 миллиардов рублей с помощью государственного поручительства. При этом по банковским гарантиям проходит 18% от всех сделок.
"Это еще один шаг в направлении улучшения условий для предпринимателей — участников госзаказа, поскольку банковские гарантии часто требуются малым компаниям для обеспечения участия в тендере, на исполнение контракта, на аванс и в других случаях", – сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Предприниматели в сфере торговли получили порядка 30% поручительств, на строительство было выдано до 26% поручительств, на услуги – 23%, на производство и инновации – 10%. По словам Фурсина, поручительство фонда покрывает до 70% от суммы банковской гарантии.
Первые сделки со сниженной до 0,5% ставкой поручительства уже были одобрены, рассказал директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. Речь идет о поставках малыми предприятиями измерительных приборов для металлообработки и химического анализа.
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"Более того, мы идем на одобрение лимита по этому продукту сразу на значительную сумму, исходя из параметров и особенностей контракта, чтобы постепенно, по мере необходимости, предприниматель мог в течение всего срока поставок товаров или услуг выбирать поручительства и получать банковские гарантии без повторного прохождения процедуры подачи заявки", – отметил Купринов.
Поддержку фонду могут получить московские компании с годовым оборотом до двух миллиардов рублей и со штатом сотрудников до 250 человек. Эти предприятия должны иметь хорошую деловую репутацию и положительные финансовые результаты.
Максимальный размер поручительства составляет 100 миллионов рублей. Заявку на получение поручительства бизнесмены могут подать в фонде и центре услуг для предприятий, а также через один из 70 банков-партнеров.
Ранее столичным предпринимателям разрешили подавать заявки на субсидии для бизнеса онлайн на портале mos.ru. До этого бизнесменам нужно было обращаться за субсидией лично.
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