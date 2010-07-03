Заявку на субсидии для бизнеса теперь можно подать онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели теперь могут подать онлайн-заявку на субсидии для бизнеса на портале mos.ru, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что ранее бизнесменам нужно было обращаться за субсидией лично. По ее словам, департамент предпринимательства и инновационного развития столицы предоставляет 11 видов субсидий.

"По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время", – отметила Наталья Сергунина.

Также заммэра напомнила, что для предпринимателей на mos.ru предусмотрен целый комплекс онлайн-услуг, а также специализированный личный кабинет, который работает как "одно окно" с доступом для всех сотрудников компании. Там можно отслеживать статусы по заявкам на получение госуслуг, запрошенных организацией.

Ранее стало известно, что на сайте mbm.mos.ru появился онлайн-сервис "Проверь законность вывески". Он позволяет узнать, выявлены ли нарушения в отношении вывески. Есть они есть, можно будет узнать, как их устранить. Услугой могут пользоваться все пользователи после регистрации в личном кабинете и заполнении поля "ИНН" в профиле.

На сайте проекта запустили онлайн-сервисы, благодаря которым предприниматели могут быстро и бесплатно получить необходимую услугу или информацию. Пользователям, в частности, могут помочь подготовить документы для регистрации ИП или ООО, подключиться к единой информационной системе для малого бизнеса "Бизнес-навигатор МСП", и рассказать, как правильно оформить городскую землю.