Новый онлайн‑сервис заработал для московских предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-сервис "Проверь законность вывески" появился на сайте mbm.mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он позволяет узнать, выявлены ли нарушения в отношении вывески. Есть они есть, можно будет узнать, как их устранить. Услугой могут пользоваться все пользователи после регистрации в личном кабинете и заполнении поля "ИНН" в профиле.

На сайте проекта запустили онлайн-сервисы, благодаря которым предприниматели могут быстро и бесплатно получить необходимую услугу или информацию. Пользователям, в частности, могут помочь подготовить документы для регистрации ИП или ООО, подключиться к единой информационной системе для малого бизнеса "Бизнес-навигатор МСП", и рассказать, как правильно оформить городскую землю.

Это проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей в городе.

Спикерами обучающих мероприятий выступают профессиональные бизнес-тренеры, эксперты, коучи, успешные предприниматели. Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве можно в 15 центрах услуг для бизнеса. Бесплатная бизнес-консультация доступна и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Число новых индивидуальных предпринимателей в Москве за семь месяцев 2019 года выросло на 9%. Их стало 44,7 тысячи человек.

22 октября пройдет конференция "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди". Ее участники поговорят о состоянии рынков и факторах, влияющих на их развитие. На одной площадке соберутся более 100 экспертов сферы недвижимости, IT-отрасли, контрактной системы, рынков фитнес-услуг, дополнительного образования и многих других.