Бизнес и власть обсудят изменения в столичной экономике

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В рамках стартового мероприятия, которое откроет проект "Дни московской конкуренции", более 100 спикеров обсудят развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы.

Участники конференции "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди", которая пройдет 22 октября, поговорят о состоянии рынков и факторах, влияющих на их развитие, сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. "Впервые в столице пройдут Дни московской конкуренции. Старт проекту будет дан на конференции с участием представителей органов власти, бизнеса, работающих в разных сегментах городской экономики. На одной площадке соберутся более 100 экспертов сферы недвижимости, IT-отрасли, контрактной системы, рынков фитнес-услуг, дополнительного образования и многих других. Ключевыми темами обсуждения станут внедрение цифровых сервисов, использование инструментов для эффективного развития бизнеса в столице", – пояснил вице-мэр.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев уточнил, что присутствие на одной площадке представителей бизнеса и власти позволит установить обратную связь по всем важным вопросам. "В рамках мероприятия также пройдет пленарное заседание, на котором спикеры обсудят практические вопросы реализации национального плана развития конкуренции и внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ", – сказал Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что в работе пленарного заседения примут участие представители федеральных ведомств: министерства финансов, министерства экономического развития, ФАС РФ, представители правительства Москвы, а также корпорации МСП, Торгово-промышленной палаты РФ, "Опоры России".

Дни московской конкуренции – масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. Его цель – привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики. В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи. Мероприятие проводит департамент города Москвы по конкурентной политике.