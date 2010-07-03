Центры "Мои документы" приглашают на бизнес-семинары и мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центры госуслуг "Мои документы" приглашают на бесплатные семинары по бизнесу и мастер-классы с 14 по 19 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на следующий неделе участников мастер-классов "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома" научат получать госуслуги в электронном виде, например, передавать показания приборов учета или записываться на прием в госучреждения. Гости также получат подробную информацию обо всех существующих электронных услугах.

В понедельник, 14 октября, во флагманском офисе "Мои документы" на Пресненской набережной слушателям расскажут о бизнес-планах, инвестпроектах и о финансовой модели, ее структуре и особенностях. Занятия начнутся в 14:00, требуется предварительная регистрация.

Во вторник москвичей приглашают на семинар "20 шагов: как стать человеком-брендом?". В рамках лекции специалисты расскажут о современных инструментах личного бренда и техниках маркетинга в интернете и социальных сетях. Занятия пройдут по адресу: Новоясеневский проспект, дом № 1 в 19:00.

В центре госуслуг района Восточное Измайлово пройдет мастер-класс "Мишка. Кедр. Шишка" в 16:00. Участников научат высаживать кедр. А 16 октября во флагманском офисе "Мои документы" ЮЗАО горожанам расскажут о бесплатной рекламе и этикете в социальных сетях. Начало в 19:00.

В этот же день флагманский офис "Мои документы" ЦАО приглашает на семинар "Маркетинг в социальных сетях (SMM)". Слушателям расскажут о способах продвижения товаров и услуг в социальных сетях. Начало мероприятия в 19:00. 19 октября в этом же центре посетителей познакомят с особенностями кросс-маркетинговых акций.

Ранее цикл семинаров по бизнесу провели в офисах "Мои документы" в конце сентября. Всех желающих обучали основам маркетинга в социальных сетях (SMM). Дя тех, кто хочет узнать, как достичь поставленных в бизнесе целей, провели бизнес-игру FreshBiz.

