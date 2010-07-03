Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:15

Главная / Новости /

Мобильное приложение "Госуслуги Москвы" за 6 лет скачали 3 млн раз

"Госуслуги Москвы": как приложение помогает горожанам

город технологии

08:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/GaudiLab

Мобильное приложение "Госуслуги Москвы" появилось ровно шесть лет назад, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сегодня сервисом пользуются более 1,2 миллиона человек, общее же число скачиваний достигло почти трех миллионов.

В 2018 году "Госуслуги Москвы" стало лучшим российским мобильным приложением органов власти. В этом году оно вошло в топ-20 служебных программ App Store, заняв 17 место.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко напомнил, что благодаря приложению москвичи, находясь в любой точке города, могут получить самые необходимые услуги онлайн.

В частности, они могут оплатить коммунальные счета, посмотреть оценки ребенка или домашние задания по предметам, внести показания приборов учета воды и электричества и так далее

Приложение "Госуслуги Москвы" появилось в 2012 году. Оно создавалось для жителей города, которые предпочитают получать услуги с помощью смартфона.

Мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play, объединяет полезные для горожан образовательные, коммунальные и транспортные сервисы.

Читайте также

город технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика