Мобильное приложение "Госуслуги Москвы" за 6 лет скачали 3 млн раз

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Мобильное приложение "Госуслуги Москвы" появилось ровно шесть лет назад, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сегодня сервисом пользуются более 1,2 миллиона человек, общее же число скачиваний достигло почти трех миллионов.

В 2018 году "Госуслуги Москвы" стало лучшим российским мобильным приложением органов власти. В этом году оно вошло в топ-20 служебных программ App Store, заняв 17 место.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко напомнил, что благодаря приложению москвичи, находясь в любой точке города, могут получить самые необходимые услуги онлайн.

В частности, они могут оплатить коммунальные счета, посмотреть оценки ребенка или домашние задания по предметам, внести показания приборов учета воды и электричества и так далее

Приложение "Госуслуги Москвы" появилось в 2012 году. Оно создавалось для жителей города, которые предпочитают получать услуги с помощью смартфона.

Мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play, объединяет полезные для горожан образовательные, коммунальные и транспортные сервисы.