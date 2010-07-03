В центрах госуслуг "Мои документы" проведут семинары по бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 23 по 29 сентября в столичных центрах госуслуг "Мои документы" проведут бесплатные семинары и мастер-классы по бизнесу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, на Пресненской набережной 23 сентября пройдет семинар "Маркетинг в социальных сетях (SMM)". На занятии посетителям расскажут о специфике и особенностях отдельных площадок, а также о том, как использовать соцсети для рекламы и как при минимальных затратах получить новых клиентов.
24 сентября там же состоится бизнес-игра FreshBiz. К участию приглашают всех, кто хочет узнать, как достичь поставленных в бизнесе целей и какими качествами должен обладать предприниматель.
На Новоясеневском проспекте 25 сентября подготовят одну из встреч цикла семинаров "Бизнес-переговоры – инструмент, приносящий прибыль". Кроме того, запланированы курсы компьютерной грамотности "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома". Участникам объяснят, как правильно передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения.
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