В центрах госуслуг "Мои документы" проведут семинары по бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 23 по 29 сентября в столичных центрах госуслуг "Мои документы" проведут бесплатные семинары и мастер-классы по бизнесу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на Пресненской набережной 23 сентября пройдет семинар "Маркетинг в социальных сетях (SMM)". На занятии посетителям расскажут о специфике и особенностях отдельных площадок, а также о том, как использовать соцсети для рекламы и как при минимальных затратах получить новых клиентов.

24 сентября там же состоится бизнес-игра FreshBiz. К участию приглашают всех, кто хочет узнать, как достичь поставленных в бизнесе целей и какими качествами должен обладать предприниматель.

На Новоясеневском проспекте 25 сентября подготовят одну из встреч цикла семинаров "Бизнес-переговоры – инструмент, приносящий прибыль". Кроме того, запланированы курсы компьютерной грамотности "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома". Участникам объяснят, как правильно передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения.