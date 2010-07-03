Эксперты рассказали, почему москвичам стоит отказаться от авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Аналитики рассказали, почему столичным жителям пора отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт, передает "Вечерняя Москва".

"Если важна скорость передвижения и предсказуемость, то в Москве это могут обеспечить только метро и автобусы", – отметил представитель экспертного центра Александр Чекмарев. Он также обратил внимание на рост числа платных парковок.

Кроме того, эксперты напомнили о единой транспортной карте с большим количеством тарифов, в частности, о вариантах пропусков, совмещающих "Тройку" и "Стрелку".

Еще одной причиной отказаться от авто аналитики назвали Московское центральное кольцо, которое позволяет добраться в районы, неохваченные автобусами и метро.

"На Западе уже давно предпочитают городской транспорт для поездок в центр", – уточнил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Он добавил, что автомобиль нужен только для передвижения на большие расстояния, в городе же личные машины утратили острую актуальность.