Правительство подготовит систему наказания для нарушающих ПДД иностранцев

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-премьер Максим Акимов дал поручение ряду ведомств подготовить план системы наказания для иностранных водителей, нарушающих правила дорожного движения и уклоняющихся от ответственности. Об этом пишет "Коммерсант".
Отмечается, что дорожная карта должна быть представлена до 15 октября.
В настоящее время штрафовать хозяев машин с иностранными номерами не получается, так как информация Федеральной таможенной службы зачастую оказывается неполной. Например, не фиксируются сведения об автовладельцах при пересечении границы с Белоруссией или Казахстаном.
Вместе с тем ЦОДД разработал временное решение проблемы. При помощи данных с камер видеофиксации будет составлен список злостных нарушителей, который передадут дорожным инспекторам. Если водитель признает нарушения, на него оформят все постановления за два последних месяца, а сведения о собственнике внесут в базу для последующей автоматизации процесса выписывания штрафа.
По статистике за последние полтора года, водители-иностранцы совершили в столице 1,86 миллиона нарушений ПДД, при этом было вынесено только 28800 постановлений. Наибольшее число нарушителей зарегистрированы на Украине (24 000), в Армении (1750) и Молдавии (1470). Также попадаются нарушители из Грузии, Латвии, Азербайджана, Болгарии и Германии.
Ранее Акимов поручил Минюсту и МВД ужесточить административную ответственность для автомобилистов, которые нарушают ПДД с детьми в машине. Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях до 31 марта 2020 года. Помимо этого, Минпромторгу поручили инициировать реализацию социальных проектов по безопасности дорожного движения.
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