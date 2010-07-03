Акимов поручил ужесточить ответственность за ДТП с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер Максим Акимов по итогам правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поручил Минюсту и МВД ужесточить административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети, сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до 31 марта 2020 года.

Помимо этого, Минпромторгу совместно с компаниями-автопроизводителями поручили инициировать реализацию социальных проектов и информационно-пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного движения. Первый такой проект должен быть реализован до 30 июня 2020 года, а затем – ежегодно.

Минпромторгу и Росстандарту нужно до 31 марта 2020 года проработать вопрос внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в части, касающейся обязательного оснащения детской одежды.

Российский союз автостраховщиков должен продолжить работу по организации в каждом субъекте страны центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок.

Правительство Москвы совместно с членами правительственной комиссии до 1 октября 2019 года должно представить в правительство предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и в дворах.

Ранее сообщалось, что Максим Акимов поручил МВД и Минпросвещения увеличить число тем по ПДД в школах. Больше внимания правилам дорожного движения начнут уделять на уроках ОБЖ и окружающего мира. Также документ предусматривает регулярное проведение "минуток безопасности" и появление дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология". Все обозначенное должно быть выполнено до 31 марта 2020 года.

Минкультуры и МВД совместно с Российским союзом автостраховщиков поручили организовать в кинотеатрах и киносетях демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения. Минпромторг же должен привлечь к соответствующим социальным проектам автопроизводителей.