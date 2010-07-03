Названы самые частые причины травм детей в школах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В школе дети чаще всего получают травмы во время игр на уроках физкультуры. Об этом рассказал старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.

По словам врача, наиболее частой причиной школьных травм являются "подвижные игры на уроке физкультуры, а главным действующим лицом в таких случаях является баскетбольный мяч". Как пояснил специалист, футбольные или волейбольные мячи – более легкие, поэтому "удар таким мячом по голове или туловищу закончится только ушибом". Если же случайно попасть в голову баскетбольным мячом, это "чревато сотрясением мозга и госпитализацией", отметил Ольшевский.

Медик также уточнил, что другая распространенная причина травм у школьников – шуточные потасовки на переменах и падения с лестниц. В этих случаях учащиеся, как правило, ломают или травмируют руки.

"Дети и получают подзатыльники, и толкают друг друга, падают, бьются об пол и стены и получают травмы", – цитирует Ольшанского Агентство "Москва". По словам врача, "то же самое касается ударов канцелярскими принадлежностями по пальцам, задевание парт и предметов обихода". Именно так школьники травмируют кисти рук, локтевые суставы и плечевые отделы, предупредил эксперт.

Ранее врачи перечислили самые опасные летние детские развлечения. Лидером "антирейтинга" стали качели. Они, по словам медиков, могут травмировать не только тех, кто качается, но и тех, кто раскачивает или просто находится рядом. Помимо переломов рук и ног, случаются и тяжелые черепно-мозговые травмы, рассказала заместитель главврача Ступинской больницы Валерия Ануфриева. На втором месте по травмоопасности – самокаты и велосипеды. Третью позицию занимают экстремальные игры на высоте, например, на крышах гаражей, на деревьях или тарзанках.