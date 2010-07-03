Врачи назвали самое опасное летнее развлечение для детей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врачи Ступинской больницы составили рейтинг самых травмоопасных летних детских развлечений. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам медиков, лидером рейтинга опасных летних развлечений для детей стали качели. Они могут стать причиной травм не только для тех, кто качается, но главным образом для тех, кто раскачивает или находится поблизости, пояснили врачи.
Как отметили в региональном Минздраве, от ударов "страдают обычно дошкольники или младшие школьники, которые гуляют одни или со старшими братьями–сестрами" и слишком приближаются к качелям. Помимо переломов рук и ног, бывают и "довольно тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые", рассказала заместитель главврача Ступинской больницы Валерия Ануфриева.
На втором месте по травмоопасности – самокаты и велосипеды. В топ-3 опасных детских развлечений также вошли экстремальные игры на высоте, например, на крышах гаражей, на деревьях или тарзанках.
Как подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в регионе есть все условия для оказания медицинской помощи при травмах как взрослым, так и детям. Однако, по словам министра, "гораздо важнее проводить работу по недопущению травм". Мухтасарова рекомендовала родителям следить за поведением детей на спортивных и игровых площадках, учить их правилам безопасности.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске ребенок получил травму глаза во время игры во дворе. Врачи диагностировали у него эрозию роговицы, ссадину и конъюктивит глазного яблока.
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