Ребенок травмировал глаз во время игры в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Красногорске мальчик 2008 года рождения получил травму глаза во время игры во дворе.

Как сообщили Агентству "Москва" в оперативных службах, у него диагностировали эрозию роговицы, ссадину и коньюктивит глазного яблока.

Ребенок пояснил, что товарищ по играм ударил его в глаз игрушечным пистолетом. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ребенок застрял в уличном тренажере в Королеве.