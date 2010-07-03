Ребенок застрял в конструкции качелей в Зеленограде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ребенок застрял в конструкции качелей в столице. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в оперативных службах.

По предварительным данным, инцидент произошел во дворе дома в 8 микрорайоне Зеленограда.

На помощь ребенку выехали спасатели. Однако когда спасатели прибыли на место, родителям удалось освободить дочь.

1 июля молодые мамы подрались на детской площадке в подмосковном Видном из-за качелей.