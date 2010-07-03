Молодые мамы подрались на детской площадке из-за качелей. Инцидент произошел в подмосковном Видном, передает телеканал Москва 24.
Как рассказали очевидцы, изначально конфликт начался между детьми. Одна девочка сидела на качелях, другая, решив занять ее место, подошла и грубо оттолкнула. Все это сопровождалось матерными словами. Защищать дочерей начали молодые матери.
Пенсионерка Сусанна Арифова, чья внучка оказалась в центре конфликта, попыталась разрешить его. Она сделала замечание одной из женщин, но молодя мама оттолкнула ее. Женщина упала рядом с горкой. Затем агрессивная мать брызнула по глазам своих оппонентов газовым баллончиком, забрала коляску и ушла.
"Я до этого сказала: "Женщина, как вам не стыдно, здесь детская площадка, нельзя вам так ругаться, и здесь дети все". Коляска стояла, а в коляске баллончик, она взяла этот баллончик и на меня побрызгала. Скорую вызвали с милицией", – рассказала Арифова.
Внучка пострадавшей Виктория сообщила, что они в тот же день написали заявление, и сейчас делом занимается прокуратура. Женщину с баллончиком зовут Ирина. Ее соседи рассказали, что она уже не в первый раз попадает во внимание полиции. Аналогичная ситуация произошла на другой детской площадке две недели назад.
"Как нам рассказывали, девочка подбежала и начала трясти качели. Бабушка сказала: "Давай мы сейчас покачаемся, иди к маме". Хорошо, что ее внучка была отвернута, подбегает Ирина и брызгает баллончиком в лицо. Она сама об этом ходит и рассказывает, это ненормально. Она уже и какому-то мужчине в "Вегасе" точно так же брызнула баллончиком", – поделилась соседка Наталья Липилкина.
Методы борьбы Ирины за место на качелях для своей старшей дочери осудили и в Национальном родительском комитете. По мнению председателя, так себя вести молодая мать просто не имеет права.
"Я вообще не представляю, что будет с этими детьми, которых воспитывают такие мамы, не все случаи попадают под прицел СМИ. Конечно же, здесь помимо запретов и наказания, нужно что-то делать, этим мамам никто не объяснил, как надо себя вести. Может, их мамы вели себя таким же образом", – предположила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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