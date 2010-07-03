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14:33

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

общество происшествия пожар

14:33

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Фото: видео телеграм-канал "Говорит Москва"

Видео с мальчиком, который качается на качелях на фоне горящего дома, быстро распространилась в социальных сетях. Российские пользователи поспорили о том, нормально ли такое поведение, а иностранцы заявили, что именно так и представляют себе жизнь в России.

Ролик появился в Сети 25 мая. Он был опубликован во "ВКонтакте", в сообществе "|НТН| НЕтипичный Ноябрьск".

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни заявляют, что ребенок проявляет бесчувственность к ЧП, другие его защищают – пусть занимается "детскими делами" (не тушить же ему пожар самому).

Большинство людей порадовало это видео. Они сравнили этого маленького жителя Ноябрьска со знаменитой Disaster girl (мем с девочкой, которая зловеще улыбается на фоне горящего дома). Другие иронизировали, что на видео не происходит ничего особенного – так, обычный день, волноваться не о чем. Некоторые в шутку предположили, что парень сам устроил пожар, чтобы спокойно покачаться на качелях.

Видеозапись уже стала вирусной. На момент написания текста ролик насчитывает более 63 тысяч просмотров во "ВКонтакте".

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общество происшествия пожар

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