Ребенок застрял в уличном тренажере в Королеве

Фото: mosoblspas.ru

Спасатели освободили ногу семилетнего мальчика из железных перекладин тренажера на спортивной площадке в городском округе Королев.

Как сообщает пресс-служба Мособлпожспаса, инцидент произошел 13 августа. Звонок поступил от очевидцев происшествия по телефону экстренных вызовов.

Уточняется, что ребенок неудачно спрыгнул с тренажера, его нога попала между двумя деталями и застряла. До приезда спасателей он провел в заточении порядка получаса.

При виде электроинструмента мальчик заметно разволновался, поэтому спасателям сначала пришлось его успокоить, говорится в сообщении.

Затем при помощи гидравлического инструмента сотрудники экстренной службы разжали конструкции и высвободили ребенка. Медицинская помощи ему не потребовалась.

Ранее девочка застряла в конструкции качелей в столице. По предварительным данным, инцидент произошел во дворе дома в 8-м микрорайоне Зеленограда.