Самокаты и сегвеи могут приравнять к транспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД готовит предложения по изменениям в правила дорожного движения о признании самоката видом транспорта и введении административной ответственности для их владельцев, сообщил первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков в ходе Московского урбанистического форума.

По его словам, необходимость этого обусловлена тем, что в столице активно развиваются такие виды транспорта, как самокат, электросамокат, сегвей.

"Допустим у нас за апрель-май, начало сезона активного передвижения на таких видах транспорта, принес 32 ДТП и одну смерть. И что печально: страдают в основном дети – из этих 32 пострадавших 25 детей. Это непривычный для города вид транспорта и водители не привыкли", – цитирует Ходакова Агентство "Москва".

Также он добавил, что готовятся предложения об изменении административной ответственности водителей данной категории транспорта.

Ранее сообщалось, что в России за первые пять месяцев 2019 года зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали.

В министерстве сообщили, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек. О погибших за указанный период не сообщается. В МВД напомнили, что гироскутеры, моноколеса и прочие подобные устройства не могут считаться транспортными средствами.

