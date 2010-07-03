Пассажирам метро напомнили о запрете катания на самокатах и скейтбордах

Москвичам и гостям города напомнили о запрете передвижения по метро на самокатах, роликовых коньках и скейтбордах. Допускается только их провоз, сообщили в пресс-службе подземки.
"Друзья, пришла весна, солнце светит все ярче и теплее, снег тает, скоро все вновь будут колесить по столице на великах и роликах, скейтах и самокатах. Но мы напоминаем, что в целях безопасности в московском метро запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках", – цитирует Агентство "Москва" представителя подземки.
Ранее в Мосгордуме предложили запретить кататься на гироскутерах и моноколесах в метро. Сейчас в подземке запрещено передвигаться по территории станций и по подуличным переходам на мотоциклах, велосипедах, самокатах и иных средствах, кроме инвалидных колясок.
В октябре прошлого года пассажир на самокате избил сотрудника безопасности. Мужчина въехал в зону досмотра на ручном самокате и грубо отреагировал на замечание. Согласно медицинскому заключению, работник подземки получил ушибы и ссадины.
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