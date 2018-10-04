Мужчина на самокате ударил сотрудника безопасности столичной подземки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичной подземке пассажир на самокате избил сотрудника безопасности. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника УИиОС ГУ МВД России по столице Екатерину Гузь.

Инцидент произошел в среду, 3 октября, в вестибюле станции метро "Кунцевская". Мужчина въехал в зону досмотра на ручном самокате и грубо отреагировал на замечание сотрудника службы безопасности. Во время возникшей словесной перепалки 27-летний дебошир нанес последнему удар в голову. Согласно медицинскому заключению, работник подземки получил ушибы и ссадины.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет. В ходе дознания подозреваемый свою вину отрицал, сославшись на то, что в момент замечания он был в наушниках и сделанное замечание для него было не очевидно.