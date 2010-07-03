Прокат гироскутеров запустят в столичном технопарке "Сколково"

Фото: depositphotos/mast3r

Прокат гироскутеров планируют запустить в технопарке "Сколково" до 27 мая 2019 года, передает Агентство "Москва".

Как сообщил заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства по транспорту фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров.

Он отметил, что помимо гироскутеров компании Samocat Sharing в прокат можно будет взять обычные самокаты, электросамокаты, велосипеды и электровелосипеды.

По словам основателя Samocat Sharing Василия Быкова, система предназначена для резидентов "Сколково".

Главная задача проката заключается в ускорении перемещения по обширной территории инновационного центра.

Ранее стало известно, что Мосгордуме хотят ввести водительские права на электросамокаты.