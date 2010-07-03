Ребенок пострадал при взрыве гироскутера в жилом доме в Подмосковье

В подмосковной Лобне в одном из жилых домов взорвался гироскутер

В жилом доме в Лобне взорвался гироскутер, из-за чего начался пожар, передает телеканал Москва 24. В это время один в квартире находился десятилетний ребенок, его спасли от огня соседи.

Сергей Седофеев рассказал, что услышал громкий шум и обернулся. Оказалось, что загорелся гироскутер, который в тот момент заряжался. По словам мальчика, едкий дым распространился по квартире за секунды.

Мать мальчика Нелли Муратшина объяснила, что ее сын провел в задымленном помещении около пяти минут. "И, слава богу, это не так много. Когда его доставали, ему кто-то из соседей влажную тряпку дал и он закрывал нос", – отметила она.

Сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии: он перестал кашлять. Мальчик сдал все анализы, ему сделали ЭКГ, рентген.

Квартира располагается на первом этаже, на окнах – решетки. Мальчик, несмотря на испуг, быстро сориентировался и стал звать на помощь. Когда он выбрался благодаря соседям, ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали отравление угарным газом.

"К нам прибежали знакомые, кричали, что пожар. Есть у вас трос или еще что-нибудь, помогите решетку снять. Горит квартира", – поделились соседи подробностями о случившемся.

"Я проходил просто мимо. И смотрю – он на окошке сидит. Люди помогли, мы выломали решетки и вынули его. Я с себя снял кофту и надел на него", – высказался один из очевидцев.

Пациента планируют выписать из больницы в ближайшие дни. Но вернуться в квартиру пока нельзя: там предстоит ремонт.

Как уточнила мама Сережи, за год использования гироскутера проблем с ним не возникало ни разу. Эксперты отвечают, что аккумуляторы загораются по двум причинам. Это неправильная эксплуатация: владельцы устройства совершают ошибку, когда заряжают его дольше указанного времени или проливают на него воду. Другой вариант – товар изначально был некачественным.

Представитель компании-производителя электрических транспортных средств Глеб Белорусцев сказал, что с некачественными гироскутерами может произойти что угодно. С качественными же устройствами такие случаи единичны.

"Внешне вы вряд ли определите. По качеству пластика... Но это ведь тоже достаточно сложно сделать непрофессионалу. Я рекомендую все-таки обращать внимание на документы или на сертификаты. На место приобретения товара", – посоветовал специалист.

Чтобы выяснить причину возгорания аккумулятора, следует провести экспертизу, заявляют юристы. Для этого необходимо обратиться или в магазин, где приобретали гироскутер, или в сервисный центр.

Юрист Тимур Матвеев утверждает, что если причиной возгорания окажется производственный брак, то расходы на экспертизу, лечение, покупку нового гироскутера возместит любое ответственное лицо. Это продавец, импортер или производитель.

Если будет установлено, что возгорание скутера случилось из-за неправильной эксплуатации, то получить возмещение будет проблематично.

Несмотря на значительные траты, выяснять причину возгорания женщина не намерена.

"Для меня самое главное, что мой ребенок жив и здоров. Все остальное – ерунда", – заключила она.