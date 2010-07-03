В здании на Цветном бульваре загорелся гироскутер

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Загоревшийся гироскутер привел к эвакуации офиса на Цветном бульваре. На улицу вывели около 300 человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за замыкания аккумулятора случился пожар, площадь которого составила два квадратных метра. Пламя потушили огнетушителем. Обошлось без пострадавших.