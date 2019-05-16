В Мосгордуме хотят ввести водительские права на электросамокаты

На электросамокаты хотят ввести водительские права. Об этом вновь задумались в Мосгордуме. В апреле депутаты и вовсе хотели запретить передвижение по городу на мощных самокатах, которые могут ездить на большой скорости.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко рассказала Москве 24 о том, что при сегодняшней популярности электросамокатов и других легких транспортных средств на электротяге, в столице стоит разграничить их владельцев и пешеходов. Депутат пояснила:

Владельцы электрических самокатов до сих пор находятся в статусе пешеходов, потому что ни к какой другой группе не отнесены. Мы считаем, что они уже представляют реальную угрозу для пешеходов, если находятся на тротуарах.





По ее словам, сегодня перед законодателями встает необходимость разработки правил пользования электрическими транспортными средствами в городе.

"Во-первых, нужно вносить изменения в правила дорожного движения: если такая техника появляется, то какое должно быть оборудование, какой цвет, нужен ли шлем. Эти вещи должны уже быть определены. Если они участники движения, то правила должны быть и для них", – добавила Святенко.

Депутат пояснила, что депутаты обсудят данный вопрос с привлечением экспертов.

"Постараемся определить, остаются они (владельцы электросамокатов. – М24) пешеходами или их нужно перевести в другую подгруппу. Мы соберем комиссию, послушаем экспертов, специалистов, ГИБДД. Когда техника разгоняется до 40 километров в час, то чем она не полноценный участник дорожного движения?", – заключила собеседница Москвы 24.

Краткосрочный прокат электросамокатов открылся в Москве 25 апреля. Пока для аренды доступны самокаты компании "Делисамокат", в новом сезоне транспортные средства можно брать и оставлять вне специально предназначенных зон. В прошлом году пользователи проката совершили более 140 тысяч поездок Около 70% самокатов используется для поездок по работе, остальные 30% – в развлекательных целях, например, чтобы покататься в парках города. Максимальная скорость городских самокатов ограничена 25 км/ч. Однако в интернете можно приобрести устройства, которые можно разогнать до 100 км/ч и выше. Согласно аналитическим данным, первенство продаж среди брендов электрических самокатов принадлежит Xiaomi (14%), на втором месте Tech Team (12,5%), в пятерку также входят Ninebot, Razor и Navatrack.



На электросамокаты хотят ввести водительские права

В России – за создание инфраструктуры

Пока пользователи современных технических средств передвижения, в том числе гироскутеров, моноколес, сегвеев, электрических самокатов, приравниваются к пешеходам, они должны соблюдать общие требования для пешеходов и ответственность за нарушения правил нести такую же: передвигаться по тротуарам или обочинам и не выезжать на проезжую часть.

Несмотря на эти правила, некоторые особо смелые пользователи электросамокатов гоняют по автомобильным трассам и даже выезжают на МКАД. Чем создают опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения.

Эксперт Probok.net Диана Хакимова считает, что при должном развитии велоинфраструктуры, дополнительные меры не понадобятся, а владельцы самокатов сами перейдут на велодорожки. "Скорость электрических самокатов сопоставима с велосипедной, поэтому при целостной инфраструктуре владельцев самокатов можно будет легко перенести на велополосы", – пояснила эксперт.

По ее словам, на данный момент тем, кто катается на электросамокатах, нужно быть предельно внимательными и аккуратными при езде по тротуарам. "Если в Москве все получится сделать в части инфраструктуры, то придет очередь остальной России, где владельцы подобного электрического транспорта тоже нуждаются в ней", – добавила Хакимова.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников уверен в том, что со временем в России так же, как и в Европе, придется выделить электрические средства передвижения в отдельную категорию транспорта.

"Так как развитие техники идет, и популяризация ее идет постоянно, то в какой-то момент придется делать так же, как европейские коллеги. Скорее всего, в этих странах количество электросамокатов преодолело определенную критическую точку, поэтому властям пришлось регулировать движение такой массы и убирать их с пешеходных дорожек, так как скорость самокатов на порядок выше, чем у пешего человека", – пояснил он.

По его словам, возможно ввести данные ограничения для владельцев электротранспорта заранее.

"Например, в Швеции такого рода электротранспорт приравнен к велосипедам, чтобы регулировать владельцев, как велосипедистов. У нас же сейчас стоит вопрос уровня и количества пользователей, но рано или поздно мы к этому тоже придем. А если придем к этому заранее, то это будет вполне правильная мера", – заключил собеседник портала Москва 24.

За границей – против самокатов на тротуарах

Правительство Мадрида в прошлом году запретило передвигаться на электрических скутерах по городским тротуарам. Власти города хотят таким образом устранить угрозу для пешеходов и помочь в регулировании электрических транспортных технологий, ставших очень популярными. Аналогичные ограничения введут и во Франции: местное правительство хочет создать новую категорию правил дорожного движения для электрических скутеров, чтобы позволить властям регулировать их использование.

В Праге законодатели тоже обратили внимание на то, что пользователи электрических самокатов не соблюдают правила дорожного движения, но пока конкретной стратегии не выработали. На данный момент, согласно чешскому законодательству, самокат приравнивается к велосипеду, а значит пользователь обязан выполнять правила, предусмотренные для велосипедистов – надевать шлем, не ездить по тротуарам, перемещаться только по велодорожкам. Массовые ограничения для владельцев электросамокатов возникли на фоне растущего спроса, когда в последние месяцы европейские города буквально наводнили пункты проката электрических средств персональной мобильности.

С похожими проблемами в части безопасности пешеходов столкнулись и в других городах мира. Например, в Сан-Франциско прокат самокатов создал для пешеходов немало проблем: пользователи оставляли их на тротуарах или даже на проезжей части, прислоняли к скамейкам в парках, блокировали инвалидам въезды на пандусы. Люди получали травмы, падая через брошенные самокаты, пользователи на большой скорости врезались в пешеходов или падали с самокатов. Сначала мэрия города увеличила штрафы для компаний проката за разбросанные по городу самокаты, а потом и вовсе обязала сервисы убрать все эти устройства с улиц из-за многочисленных жалоб жителей.