В Мосгордуме хотят ввести водительские права на электросамокаты

На электросамокаты хотят ввести водительские права. Об этом вновь задумались в Мосгордуме. В апреле депутаты и вовсе хотели запретить передвижение по городу на мощных самокатах, которые могут ездить на большой скорости.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко рассказала Москве 24 о том, что при сегодняшней популярности электросамокатов и других легких транспортных средств на электротяге, в столице стоит разграничить их владельцев и пешеходов. Депутат пояснила:
По ее словам, сегодня перед законодателями встает необходимость разработки правил пользования электрическими транспортными средствами в городе.
"Во-первых, нужно вносить изменения в правила дорожного движения: если такая техника появляется, то какое должно быть оборудование, какой цвет, нужен ли шлем. Эти вещи должны уже быть определены. Если они участники движения, то правила должны быть и для них", – добавила Святенко.
Депутат пояснила, что депутаты обсудят данный вопрос с привлечением экспертов.
"Постараемся определить, остаются они (владельцы электросамокатов. – М24) пешеходами или их нужно перевести в другую подгруппу. Мы соберем комиссию, послушаем экспертов, специалистов, ГИБДД. Когда техника разгоняется до 40 километров в час, то чем она не полноценный участник дорожного движения?", – заключила собеседница Москвы 24.
Около 70% самокатов используется для поездок по работе, остальные 30% – в развлекательных целях, например, чтобы покататься в парках города. Максимальная скорость городских самокатов ограничена 25 км/ч. Однако в интернете можно приобрести устройства, которые можно разогнать до 100 км/ч и выше.
Согласно аналитическим данным, первенство продаж среди брендов электрических самокатов принадлежит Xiaomi (14%), на втором месте Tech Team (12,5%), в пятерку также входят Ninebot, Razor и Navatrack.
На электросамокаты хотят ввести водительские права
В России – за создание инфраструктуры
Пока пользователи современных технических средств передвижения, в том числе гироскутеров, моноколес, сегвеев, электрических самокатов, приравниваются к пешеходам, они должны соблюдать общие требования для пешеходов и ответственность за нарушения правил нести такую же: передвигаться по тротуарам или обочинам и не выезжать на проезжую часть.
Несмотря на эти правила, некоторые особо смелые пользователи электросамокатов гоняют по автомобильным трассам и даже выезжают на МКАД. Чем создают опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения.
Эксперт Probok.net Диана Хакимова считает, что при должном развитии велоинфраструктуры, дополнительные меры не понадобятся, а владельцы самокатов сами перейдут на велодорожки. "Скорость электрических самокатов сопоставима с велосипедной, поэтому при целостной инфраструктуре владельцев самокатов можно будет легко перенести на велополосы", – пояснила эксперт.
По ее словам, на данный момент тем, кто катается на электросамокатах, нужно быть предельно внимательными и аккуратными при езде по тротуарам. "Если в Москве все получится сделать в части инфраструктуры, то придет очередь остальной России, где владельцы подобного электрического транспорта тоже нуждаются в ней", – добавила Хакимова.
Директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников уверен в том, что со временем в России так же, как и в Европе, придется выделить электрические средства передвижения в отдельную категорию транспорта.
"Так как развитие техники идет, и популяризация ее идет постоянно, то в какой-то момент придется делать так же, как европейские коллеги. Скорее всего, в этих странах количество электросамокатов преодолело определенную критическую точку, поэтому властям пришлось регулировать движение такой массы и убирать их с пешеходных дорожек, так как скорость самокатов на порядок выше, чем у пешего человека", – пояснил он.
По его словам, возможно ввести данные ограничения для владельцев электротранспорта заранее.
"Например, в Швеции такого рода электротранспорт приравнен к велосипедам, чтобы регулировать владельцев, как велосипедистов. У нас же сейчас стоит вопрос уровня и количества пользователей, но рано или поздно мы к этому тоже придем. А если придем к этому заранее, то это будет вполне правильная мера", – заключил собеседник портала Москва 24.
За границей – против самокатов на тротуарах
Правительство Мадрида в прошлом году запретило передвигаться на электрических скутерах по городским тротуарам. Власти города хотят таким образом устранить угрозу для пешеходов и помочь в регулировании электрических транспортных технологий, ставших очень популярными. Аналогичные ограничения введут и во Франции: местное правительство хочет создать новую категорию правил дорожного движения для электрических скутеров, чтобы позволить властям регулировать их использование.
В Праге законодатели тоже обратили внимание на то, что пользователи электрических самокатов не соблюдают правила дорожного движения, но пока конкретной стратегии не выработали. На данный момент, согласно чешскому законодательству, самокат приравнивается к велосипеду, а значит пользователь обязан выполнять правила, предусмотренные для велосипедистов – надевать шлем, не ездить по тротуарам, перемещаться только по велодорожкам. Массовые ограничения для владельцев электросамокатов возникли на фоне растущего спроса, когда в последние месяцы европейские города буквально наводнили пункты проката электрических средств персональной мобильности.
С похожими проблемами в части безопасности пешеходов столкнулись и в других городах мира. Например, в Сан-Франциско прокат самокатов создал для пешеходов немало проблем: пользователи оставляли их на тротуарах или даже на проезжей части, прислоняли к скамейкам в парках, блокировали инвалидам въезды на пандусы. Люди получали травмы, падая через брошенные самокаты, пользователи на большой скорости врезались в пешеходов или падали с самокатов. Сначала мэрия города увеличила штрафы для компаний проката за разбросанные по городу самокаты, а потом и вовсе обязала сервисы убрать все эти устройства с улиц из-за многочисленных жалоб жителей.