Больше 140 тысяч поездок совершили москвичи в первый сезон проката самокатов

07 октября 2018, 14:47
Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, за сезон было совершено больше 140 тысяч поездок на арендованных самокатах. "Так что, будем развивать этот сервис", – сказал мэр.
Он отметил, что обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро или от метро до работы.
В апреле Сергей Собянин открыл первую в России городскую систему проката электросамокатов "Делисамокат", оператором которого станет ООО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль").
В рамках первого этапа в столице 18 мая открыли 25 пунктов проката. Они расположились в центре города и за пределами ТТК. Взять самокаты теперь можно в Строгине, Крылатском, Кунцеве, Раменках, Проспектах Вернадского и Ломоносовском. В центре установили стационарные пункты проката, в других районах – фургоны-прицепы.
В столице постепенно растет число операторов, которые организовывают точки аренды городских электросамокатов. Сейчас в городе работают три компании, предоставляющие эту услугу: "Делисамокат", Youdrive.lite и "Самокатшеринг".
"Москва в цифрах": самокат с мотором
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