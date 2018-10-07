Больше 140 тысяч поездок совершили москвичи в первый сезон проката самокатов

Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, за сезон было совершено больше 140 тысяч поездок на арендованных самокатах. "Так что, будем развивать этот сервис", – сказал мэр.

Он отметил, что обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро или от метро до работы.

В апреле Сергей Собянин открыл первую в России городскую систему проката электросамокатов "Делисамокат", оператором которого станет ООО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль").

В рамках первого этапа в столице 18 мая открыли 25 пунктов проката. Они расположились в центре города и за пределами ТТК. Взять самокаты теперь можно в Строгине, Крылатском, Кунцеве, Раменках, Проспектах Вернадского и Ломоносовском. В центре установили стационарные пункты проката, в других районах – фургоны-прицепы.

В столице постепенно растет число операторов, которые организовывают точки аренды городских электросамокатов. Сейчас в городе работают три компании, предоставляющие эту услугу: "Делисамокат", Youdrive.lite и "Самокатшеринг".