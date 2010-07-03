Названо число погибших и пострадавших в ДТП на гироскутерах в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России за первые пять месяцев 2019 года зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали. Об этом сообщает RT.

В министерстве рассказали, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек. О погибших за указанный период не сообщается.

В МВД напомнили, что гироскутеры, моноколеса и прочие подобные устройства не могут считаться транспортными средствами. "У них нет двигателя внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров, поскольку они оборудованы электромоторами. Самый мощный – 990 ватт. А транспортным средством считается устройство с двигателем более 4 кВт", – рассказали в министерстве.

Кроме того, передвижное устройство должно развивать скорость выше 50 километров в час, в то время как максимальная скорость сегвея – 36 километров в час. Поэтому владельцы электромеханических средств считаются пешеходами, и в случае нарушения правил дорожного движения им положен штраф в размере одной тысячи рублей.

В Мосгордуме предложили ввести права для управления электросамокатами, а электротранспорт приравнять к механическим транспортным средствам. Депутаты считают, что электросамокаты следует разделить на категории. В зависимости от технических показателей транспорт можно будет использовать на разных участках дорог.