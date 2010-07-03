Более 40% случаев гибели детей в ДТП происходят летом – ГИБДД

Более 43% случаев гибели детей в авариях приходится на лето. К такому выводу пришли в ГИБДД, проанализировав средние показатели за период с 2012 по 2018 год.
По данным ведомства, передает РИА Новости, осенью фиксируют примерно 23% таких случаев, то есть это почти каждый четвертый погибший в ДТП ребенок. Каждый пятый случай, или 19%, происходит зимой, еще 14% – в весенний период, уточнили в ГИБДД.
Как рассказали в ведомстве, в большинстве своем такие аварии случаются из-за нарушения водителями ПДД. Только с января по июль 2019 года, по информации ГИБДД, в различных дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11,9 тысячи детей, погибли 304 ребенка.
Ранее врачи назвали самое опасное летнее развлечение для детей. По словам медиков, лидером "антирейтинга" стали качели, которые могут стать причиной травм не только тех, кто качается, но и тех, кто раскачивает или находится поблизости. Помимо переломов рук и ног, бывают и тяжелые черепно-мозговые травмы, уточнила заместитель главврача Ступинской больницы Валерия Ануфриева. Второе место по травмоопасности занимают самокаты и велосипеды.
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