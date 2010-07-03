Один человек погиб в аварии в горах Дагестана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Карабудахкентском районе Дагестана, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя МВД по республике.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, еще семеро доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей", – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что ДТП произошло около 20:30 по московскому времени на федеральной трассе у населенного пункта Уллубийаул.

"Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", – добавил источник.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский. Авария произошла утром в воскресенье, 25 августа.