В результате ДТП в Хабаровском крае погибли пять человек

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На трассе Благодатное – Князе-Волконское в Хабаровском крае перевернулся автомобиль Toyota Rav 4, передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних 16 и 17 лет.

Отмечается, что водитель 1993 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в ДТП на трассе "Кавказ" в районе поселка Заветный под Армавиром погибли четыре человека, еще один получил травмы. Авария произошла вечером 23 августа, столкнулись два легковых автомобиля.