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Москва 24

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11:50

Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Мордовии

происшествия ДТП

11:50

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека погибли, шестеро госпитализированы в результате ДТП на трассе в Атяшевском районе Мордовии.

"В 07:03 по местному времени на 48 километре автодороги "Комсомольск – Атяшево – Ардатов – Тургеньево" произошло столкновение двух автотранспортных средств", – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что погибли оба водителя. Среди пострадавших – трое детей 2010 года рождения. Один человек находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще одно крупное ДТП случилось утром в воскресенье, 25 августа, в Чувашии. Столкнулись Toyota Corolla и LADA Vesta. Водитель иномарки и 27-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами. Пять человек скончались. Возбуждено уголовное дело.

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