В школах увеличат количество занятий и тем по ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения провела заседание в конце августа, в ходе которого вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Минпросвещения увеличить число тем по ПДД в школах. Протокол заседания опубликован на сайте кабмина.

Согласно поручению, больше внимания правилам дорожного движения начнут уделять на уроках ОБЖ и окружающего мира. Также документ предусматривает регулярное проведение "минуток безопасности" и появление дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология". Все обозначенное должно быть выполнено до 31 марта 2020 года.

Кроме того, Минкультуры и МВД совместно с Российским союзом автостраховщиков поручили организовать в кинотеатрах и киносетях демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения. Минпромторг же должен привлечь к соответствующим социальным проектам автопроизводителей.

Ранее замглавы столичного ЦОДД Александр Ходаков рассказал, что в Москве пятая часть всех ДТП с участием детей происходит во дворах. По его словам, с начала 2019 года случилось 439 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка получили ранения, два ребенка погибли. При этом Ходаков отметил тенденцию к снижению как самих аварий с участием детей в городе, так и снижение числа пострадавших в сравнении с 2018 годом.