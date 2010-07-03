В ФАР оценили возможное ужесточение наказания за нарушения ПДД с детьми в машине

17:18
17:18
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Фото: depositphotos/gromaler
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал Москве 24 поручение правительства ужесточить наказание автомобилистам за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с детьми в салоне. По его словам, реализовать такой подход на практике будет затруднительно.
"Я считаю, что сама инициатива неплохая, но она подразумевает некие несоответствия в законодательстве между тем, когда дети находятся и не находятся в автомобиле. Получается, что во втором случае есть возможность для того, чтобы совершать правонарушение с меньшими последствиями. Сама основа инициативы является провокационной, а этого быть не должно", – сказал эксперт.
Канаева также отметил, что появляется вопрос, каким образом можно будет отслеживать нахождение детей в машине правонарушителей. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, все участники дорожного движения должны быть равны перед законом.
Ранее вице-премьер Максим Акимов по итогам правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поручил Минюсту и МВД ужесточить административную ответственность для автомобилистов, которые нарушают ПДД с детьми в машине.
Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до 31 марта 2020 года.
Помимо этого, Минпромторгу совместно с компаниями-автопроизводителями поручили инициировать реализацию социальных проектов и информационно-пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного движения. Первый такой проект должен быть реализован до 30 июня 2020 года, а затем – ежегодно.
Минпромторгу и Росстандарту нужно до 31 марта 2020 года проработать вопрос внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в части, касающейся обязательного оснащения детской одежды.
Российский союз автостраховщиков должен продолжить работу по организации в каждом субъекте страны центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок.
До этого сообщалось, что Акимов поручил МВД и Минпросвещения увеличить число тем по ПДД в школах. Больше внимания правилам дорожного движения начнут уделять на уроках ОБЖ и окружающего мира. Также документ предусматривает регулярное проведение "минуток безопасности" и появление дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология". Все обозначенное должно быть выполнено до 31 марта 2020 года.
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