В ФАР оценили возможное ужесточение наказания за нарушения ПДД с детьми в машине

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Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал Москве 24 поручение правительства ужесточить наказание автомобилистам за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с детьми в салоне. По его словам, реализовать такой подход на практике будет затруднительно.

"Я считаю, что сама инициатива неплохая, но она подразумевает некие несоответствия в законодательстве между тем, когда дети находятся и не находятся в автомобиле. Получается, что во втором случае есть возможность для того, чтобы совершать правонарушение с меньшими последствиями. Сама основа инициативы является провокационной, а этого быть не должно", – сказал эксперт.

Канаева также отметил, что появляется вопрос, каким образом можно будет отслеживать нахождение детей в машине правонарушителей. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, все участники дорожного движения должны быть равны перед законом.





Сергей Канаев глава ФАР Нужно, чтобы все соблюдали ПДД одинаково. Это абсолютно правильный мировой подход.

Ранее вице-премьер Максим Акимов по итогам правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поручил Минюсту и МВД ужесточить административную ответственность для автомобилистов, которые нарушают ПДД с детьми в машине.

Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до 31 марта 2020 года.

Помимо этого, Минпромторгу совместно с компаниями-автопроизводителями поручили инициировать реализацию социальных проектов и информационно-пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного движения. Первый такой проект должен быть реализован до 30 июня 2020 года, а затем – ежегодно.

Минпромторгу и Росстандарту нужно до 31 марта 2020 года проработать вопрос внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в части, касающейся обязательного оснащения детской одежды.

Российский союз автостраховщиков должен продолжить работу по организации в каждом субъекте страны центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок.

До этого сообщалось, что Акимов поручил МВД и Минпросвещения увеличить число тем по ПДД в школах. Больше внимания правилам дорожного движения начнут уделять на уроках ОБЖ и окружающего мира. Также документ предусматривает регулярное проведение "минуток безопасности" и появление дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология". Все обозначенное должно быть выполнено до 31 марта 2020 года.



