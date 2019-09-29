В России изменился список документов для приема на работу

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С 29 сентября в России вступает в силу новый перечень обязательных документов для приема на работу. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), в список отныне включен аналогичный электронный документ. Выдача бумажных полисов прекратилась в апреле 2019 года.

Новый документ содержит тот же набор данных, что и привычный бумажный. Чтобы получить электронный СНИЛС, нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда или в МФЦ. Его также можно оформить в личном кабинете на сайте ПФР или госуслуг.

Отмечается, что выданные ранее бумажные СНИЛС останутся действительными, обменивать их не придется.

Ранее сообщалось, что в столице упростили процедуру получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Получить его в день обращения с 11 сентября можно во всех центрах "Мои документы". Прежде эту услуга была доступна только в 22 из них. Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения. При себе нужно лишь иметь паспорт или свидетельство о рождении детям до 14 лет.

