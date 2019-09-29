Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:32

В России изменился список документов для приема на работу

общество технологии

10:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С 29 сентября в России вступает в силу новый перечень обязательных документов для приема на работу. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), в список отныне включен аналогичный электронный документ. Выдача бумажных полисов прекратилась в апреле 2019 года.

Новый документ содержит тот же набор данных, что и привычный бумажный. Чтобы получить электронный СНИЛС, нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда или в МФЦ. Его также можно оформить в личном кабинете на сайте ПФР или госуслуг.

Отмечается, что выданные ранее бумажные СНИЛС останутся действительными, обменивать их не придется.

Ранее сообщалось, что в столице упростили процедуру получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Получить его в день обращения с 11 сентября можно во всех центрах "Мои документы". Прежде эту услуга была доступна только в 22 из них. Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения. При себе нужно лишь иметь паспорт или свидетельство о рождении детям до 14 лет.

Читайте также

общество технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика