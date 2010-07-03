В ФНС исключили риски утечки сведений из единой базы данных россиян

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Руководитель ФНС Михаил Мишустин исключил риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, в настоящее время налоговая служба получает данные от 15 ведомств, включая ГИБДД и Росреестр. За 19 лет ни одной утечки не было зафиксировано, заявил руководитель ФНС, уточнив, что "эта информация надежно закрыта".

Заместитель главы Минфина заявил, что сервис будет создавать учет сведений о населении. По его словам, зайти в систему смогут только аккредитованные лица.

17 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса с персональными данными россиян. Он соединит в себе данные с разных ведомств. Оператором системы выступит ФНС России.

В ресурс будут вводиться базовые данные россиян – фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другая информация.

Ожидается, что создание федерального ресурса улучшит качество принимаемых решений в области государственного и муниципального управлений, обеспечит достоверность информации о населении, а также поможет в разы сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.

