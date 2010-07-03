В ФНС исключили риски утечки сведений из единой базы данных россиян

Руководитель ФНС Михаил Мишустин исключил риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мишустина, в настоящее время налоговая служба получает данные от 15 ведомств, включая ГИБДД и Росреестр. За 19 лет ни одной утечки не было зафиксировано, заявил руководитель ФНС, уточнив, что "эта информация надежно закрыта".
Заместитель главы Минфина заявил, что сервис будет создавать учет сведений о населении. По его словам, зайти в систему смогут только аккредитованные лица.
17 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса с персональными данными россиян. Он соединит в себе данные с разных ведомств. Оператором системы выступит ФНС России.
В ресурс будут вводиться базовые данные россиян – фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другая информация.
Ожидается, что создание федерального ресурса улучшит качество принимаемых решений в области государственного и муниципального управлений, обеспечит достоверность информации о населении, а также поможет в разы сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.
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