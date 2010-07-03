Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:40

В ФНС исключили риски утечки сведений из единой базы данных россиян

общество технологии

17:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель ФНС Михаил Мишустин исключил риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, в настоящее время налоговая служба получает данные от 15 ведомств, включая ГИБДД и Росреестр. За 19 лет ни одной утечки не было зафиксировано, заявил руководитель ФНС, уточнив, что "эта информация надежно закрыта".

Заместитель главы Минфина заявил, что сервис будет создавать учет сведений о населении. По его словам, зайти в систему смогут только аккредитованные лица.

17 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса с персональными данными россиян. Он соединит в себе данные с разных ведомств. Оператором системы выступит ФНС России.

В ресурс будут вводиться базовые данные россиян – фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другая информация.

Ожидается, что создание федерального ресурса улучшит качество принимаемых решений в области государственного и муниципального управлений, обеспечит достоверность информации о населении, а также поможет в разы сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.

Читайте также

общество технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика