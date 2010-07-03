Пакет законопроектов об электронных трудовых книжках принят в первом чтении

15:41
15:41
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/sgorin
Госдума приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, предлагающий ввести в России электронные трудовые книжки.
Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это освободит бизнес от лишних трудозатрат и минимизирует риск потери сведений о трудовом стаже. Документ об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество, отметил он.
По словам депутата, возможности для перехода на новый формат у компаний есть. "Главное – этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме", – цитирует его Агентство "Москва". Наиболее важно это для крупных компаний с большим числом работников, отметил Володин.
Нововведение коснется порядка 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов. Переход будет постепенным и добровольным.
Законопроект внесли в Госдуму в июле. Уточнялось, что с 1 января 2021 года трудовые книжки в бумажном варианте будут вестись только в случае, если работник подаст до конца 2020 года соответствующее письменное заявление.
Работникам, не подавшим заявление, трудовые бумажные книжки выдадут на руки, затем информация перейдет в электронный вид. В случае задержки выдачи сведений о трудовой деятельности при увольнении работник сможет рассчитывать на компенсацию не полученного им заработка.
В 2020 году также хотят запустить эксперимент по внедрению электронных трудовых договоров. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко высказался против нововведения.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: