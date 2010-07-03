Пакет законопроектов об электронных трудовых книжках принят в первом чтении

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Госдума приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, предлагающий ввести в России электронные трудовые книжки.

Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это освободит бизнес от лишних трудозатрат и минимизирует риск потери сведений о трудовом стаже. Документ об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество, отметил он.

По словам депутата, возможности для перехода на новый формат у компаний есть. "Главное – этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме", – цитирует его Агентство "Москва". Наиболее важно это для крупных компаний с большим числом работников, отметил Володин.

Нововведение коснется порядка 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов. Переход будет постепенным и добровольным.

Законопроект внесли в Госдуму в июле. Уточнялось, что с 1 января 2021 года трудовые книжки в бумажном варианте будут вестись только в случае, если работник подаст до конца 2020 года соответствующее письменное заявление.

Работникам, не подавшим заявление, трудовые бумажные книжки выдадут на руки, затем информация перейдет в электронный вид. В случае задержки выдачи сведений о трудовой деятельности при увольнении работник сможет рассчитывать на компенсацию не полученного им заработка.

В 2020 году также хотят запустить эксперимент по внедрению электронных трудовых договоров. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко высказался против нововведения.