В Госдуме высказались против перехода на электронный трудовой договор

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко высказался против перехода на электронный трудовой договор. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я достаточно сдержанно отношусь к законопроекту об электронном документообороте. Мне не нравится идея электронного трудового договора. Когда люди говорят об этом, они забывают о том, что один электромагнитный импульс, и все это облако остается без сведений", – заявил Тарасенко.

По его словам, законопроект сейчас находится в комитете Госдумы, над ним работают эксперты. При этом депутат уточнил, что его пока не собираются выносить за заседание комитета.

Ранее сообщалось, что эксперимент по внедрению электронных трудовых договоров планируют запустить в 2020 году. В нем примут участие 10 работодателей.

До этого депутаты нижней палаты предложили внести в Трудовой кодекс новые положения, согласно которым юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон, так и в электронном виде.

