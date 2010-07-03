В Совфеде объяснили, почему в России не отменят восьмичасовой рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 заявление вице-премьера России Константина Чуйченко о том, что отмены восьмичасового рабочего дня в стране не произойдет. По словам парламентария, такой режим труда зафиксирован не только в советском декрете, который утратит силу с 2020 года, но и в Трудовом кодексе РФ. Поэтому для российских работников ничего не поменяется.

Рязанский добавил, что норма была определена специально для работодателей, чтобы "не существовала эксплуатация человека". При этом парламентарий напомнил, что работник может работать и дольше по договоренности с начальством.

"Если работодатель сумеет договориться с работником о другом режиме работы, то пожалуйста. Но он тогда должен будет заплатить за этот режим работы сверхурочными", – подчеркнул Рязанский.

Что же касается меньшей продолжительности трудового дня, то, по словам парламентария, и такой вариант доступен некоторым россиянам уже сегодня.

"У нас огромное количество людей сами зарабатывают себе на жизнь, в том числе малые предприниматели, личные подсобные хозяйства. Им вообще никто не нужен для того, чтобы устанавливать себе норму трудовой занятости. Поэтому современная занятость в России очень пестрая", – сказал он.

Рязанский также пояснил, при каких условиях может произойти сокращение рабочего дня для всех россиян: "Если наступит такое счастливое время, когда производительность труда вырастет настолько, что можно будет те же заработные платы платить при шестичасовом или семичасовом рабочем дне".





Валерий Рязанский глава комитета Совета Федерации по социальной политике Но когда это время наступит, я не знаю. Это экономика, будущее, производительность труда. В некотором смысле, это красивая мечта.

13 сентября вице-премьер России Константин Чуйченко заявил, что восьмичасовой рабочий день в стране отменен не будет. По его словам, такая продолжительность трудового процесса установлена Трудовым кодексом Российской Федерации.

До этого Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР за счет проведения реформы "регуляторной гильотины" с 1 февраля 2020 года. В список входит в том числе и декрет Совета народных комиссаров от 11 ноября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне".

Вместе с тем закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года норму закрепили в Кодексе законов о труде, а затем – в Трудовом кодексе. После этого продолжительность рабочей недели в стране не менялась.

"Регуляторной гильотиной" неофициально называется реформа контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает отмену всех надзорных требований к бизнесу, которые не были актуализированы и пересмотрены.

Вступят в силу изменения с 2021 года. После этого требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр. Не реже чем раз в пять лет их будут пересматривать на предмет обоснованности.