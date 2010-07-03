Отмену восьмичасового рабочего дня признали невозможной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-премьер России Константин Чуйченко заявил, что восьмичасовой рабочий день в стране отменен не будет. Его слова приводит ТАСС.

"Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем", – подчеркнул вице-премьер.

Ранее Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР за счет проведения реформы "регуляторной гильотины" с 1 февраля 2020 года. В список входит в том числе и декрет Совета народных комиссаров от 11 ноября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне".

Вместе с тем закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года норму закрепили в Кодексе законов о труде, а затем – в Трудовом кодексе. После этого продолжительность рабочей недели в стране не менялась.

"Регуляторной гильотиной" неофициально называется реформа контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает отмену всех надзорных требований к бизнесу, которые не были актуализированы и пересмотрены.

Вступят в силу изменения с 2021 года. После этого требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр. Не реже чем раз в пять лет их будут пересматривать на предмет обоснованности.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России инициировала сокращение рабочей недели до четырех дней. Отмечается, что при этом размер зарплаты не будет сокращен.

В Федерации заявили, что четыре рабочих дня должны способствовать оптимизации времени труда и отдыха. Отмечается, что сокращение рабочей недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.