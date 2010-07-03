Большинство работодателей против перехода на четырехдневную неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Служба портала HeadHunter провела исследование, благодаря которому выяснила отношение работодателей к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В ходе исследования специалисты опросили 200 российских работодателей. Опрос показал, что возможный переход на рабочую неделю до четырех дней на год-два рассматривают 12% опрошенных, а в долгосрочной перспективе – 8%.

При этом 76% работодателей вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. Они считают, что при таком графике им придется снизить уровень заработной платы и нанимать новых людей. И лишь 10% работодателей не увидели в сокращенном графике недостатков.

Ранее о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, это должно сопровождаться выполнением двух условий: сохранением зарплаты и ростом производительности труда. Председатель правительства добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя.

До этого Медведев дал Минтруду поручение до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Инициативу прокомментировал и главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он особо отметил, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное. Тутельян добавил, что меру необходимо протестировать, организовав эксперимент в отдельно взятом населенном пункте.

Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода на четырехдневку повышение доходов населения.

