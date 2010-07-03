Москалькова оценила возможность сокращения рабочей недели

08:21
08:21
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Фото: ТАСС/Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire
В России рабочую неделю вряд ли удастся сократить до четырех дней без проведения мониторинговых исследований, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", – приводит слова Москальковой РИА Новости.
4 сентября возможный переход на четырехдневку прокомментировал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он подчеркнул, что это дело не ближайшего будущего, а, возможно, 40–50 лет.
"Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива", – подчеркнул глава Минтруда.
Ранее о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, это должно сопровождаться выполнением двух условий: сохранением зарплаты и ростом производительности труда. Председатель правительства добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя.
До этого Медведев дал Минтруду поручение до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Инициативу прокомментировал и главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он особо отметил, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное. Тутельян добавил, что меру необходимо протестировать, организовав эксперимент в отдельно взятом населенном пункте.
Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода на четырехдневку повышение доходов населения.
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