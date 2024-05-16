МО РФ: морская авиация уничтожила 15 безэкипажных катеров Украины в течение дня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация Военно-морского флота России ликвидировала за весь день около 15 безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, последние три украинских безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма, были уничтожены примерно в 19:30 по московскому времени в западной части акватории Черного моря.

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении еще одного украинского безэкипажного катера Украины. При этом до этого ведомство заявило о ликвидации 11 двигавшихся к Крыму катеров украинских ВМС.

