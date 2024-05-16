Следовавший в направлении Крыма катер ВМС Украины уничтожен в акватории Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В западной части Черного моря был замечен очередной следовавший в направлении Крыма катер ВМС Украины. Министерство обороны России рассказало о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ", – уточнили в ведомстве.

Ранее министерство сообщило о ликвидации 11 двигавшихся к Крыму украинских катеров.

До этого российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря.

