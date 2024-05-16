Иммунолог Продеус рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса

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Клещи выбирают своих жертв спонтанно, поэтому выделить какую-либо группу риска непросто, рассказал иммунолог Андрей Продеус. Об этом сообщает "Радио 1".

"Нет никакой группы риска. Им (клещам. – Прим. ред.) абсолютно все равно, кого кусать. Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует", – отметил врач.

Он также уточнил, что к настоящему моменту не было доказано, что группа крови или половая принадлежность являются значимыми для клещей факторами выбора жертвы укуса.

Кроме того, медик напомнил о ряде мер предосторожности, которые надо принимать в целях избежания укуса опасных насекомых. Он отметил, что необходимо подбирать правильную одежду для прогулок на природе.

Продеус особенно подчеркнул, что прививка от клещевого энцефалита станет лучшим способом защиты. Специалист призвал не только взрослых, но и детей проходить вакцинацию.

Ранее аллерголог-иммунолог Анна Усачева рассказала, что укусы насекомых могут привести к аллергической реакции как у людей всех возрастов. Для снятия общей интоксикации организма она посоветовала пить как можно больше жидкости.