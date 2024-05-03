Аллерголог Усачева: при укусах жалящих насекомых нужно пить много жидкости

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Укусы насекомых могут привести к аллергической реакции как у взрослых, так и детей. Для снятия общей интоксикации организма нужно пить как можно больше жидкости, сказала аллерголог-иммунолог Анна Усачева в беседе с RT.

По ее словам, предпочтение лучше отдавать чистой негазированной воде. При этом, если возникла одышка, нарушилось дыхание, появились тошнота, рвота, головокружение, озноб, подергивания конечностей, невнятная речь или другие опасные симптомы, необходимо вызывать скорую помощь.

Иммунолог отметила, что обычно аллергия появляется при повторных контактах с жалящими насекомыми.

"Это могут быть не только повторные укусы, но и вдыхание частиц жалящего насекомого, употребление пищевых продуктов или лекарственных средств, содержащих продукты жизнедеятельности жалящих насекомых (мед, прополис)", – пояснила Усачева.

Как заверила врач, это может привести к повышению чувствительности, так как при повторных ужалениях и попадании в организм человека яда насекомого происходит чрезмерная реакция иммунной системы.

"Высвобождается большое количество гистамина и других медиаторов воспаления и развиваются типичные симптомы аллергии, такие как зуд, отек, покраснение в месте укуса. Наибольшую опасность представляют укусы пчел, ос, шершней и шмелей", – добавила эксперт.

Легкая реакция чаще сопровождается болью в области укуса, покраснением кожи и отеком. Аллерголог добавила, что они проходят сами по себе в течение нескольких часов. Более серьезная реакция сопровождается оттеком, распространение которого превышает 10 сантиметров.

"При ужалении в руку или ногу возможно распространение отека на всю конечность или появление локального отека области "от сустава до сустава", – объяснила эксперт.

Она уточнила, что нередко обширные реакции на конечностях сопровождаются отеком лимфоузлов, лимфангитом, лихорадкой, ознобом, повышением температуры. Опасный признак – отек в полости рта и горла, гортани, так как он может привести к анафилаксии.

"Все перечисленные симптомы развиваются молниеносно и сопровождаются тревожностью, судорогами, страхом, падением артериального давления, коллапсом и потерей сознания. Учитывая высокий риск летальности, следует незамедлительно позвонить в службу спасения", – посоветовала Усачева.

Врач также порекомендовала извлечь пинцетом жало, если оно осталось в ране.

"После этого место укуса нужно обработать имеющимся под рукой дезинфицирующим средством (спиртом, хлоргексидином, перекисью водорода, марганцовкой или просто холодной водой). Для снятия отека на 30 минут приложите к месту укуса лед, гипотермический пакет из аптечки или полотенце, смоченное холодной водой", – заключила эксперт.

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